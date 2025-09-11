WSJ: OpenAI подписала сделку с Oracle на $300 миллиардов

Американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, заключила пятилетнее соглашение с корпорацией Oracle на приобретение вычислительных ресурсов для развития искусственного интеллекта на сумму $300 миллиардов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, значительная часть новых доходов Oracle будет связана именно с этим контрактом. Общая сумма сделки значительно превышает текущие доходы OpenAI и считается одной из крупнейших в истории облачных вычислений.
Отмечается, что для поддержки работы центра обработки данных потребуется мощность порядка 4,5 гигаватта, что примерно соответствует энергопотреблению около четырех миллионов домов, что подчеркивает масштаб и амбициозность проекта.
Ранее американская компания xAI, принадлежащая Илону Маску, подала иск против бывшего сотрудника, обвиняя его в передаче конкурентам конфиденциальных данных, связанных с разработкой чат-бота Grok на основе искусственного интеллекта.