Крупнейший детский сад в Хабаровске на 85% готов к сдаче

В Хабаровске на 85% готов к сдаче новый детский сад на 320 мест в микрорайоне Ореховая сопка. Объект станет самым крупным дошкольным учреждением в городе и строится в рамках национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе городской администрации.
Детский сад рассчитан на две возрастные категории воспитанников. На первом этаже будут работать группы для малышей, а также появятся бассейн, пищеблок, медицинские кабинеты и прачечная. Второй этаж займут старшие и подготовительные группы, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для кружков.
Здание спроектировано с учетом современных стандартов безопасности и комфорта. Внутреннее оснащение позволит детям заниматься в максимально удобных условиях, а педагогам — использовать разнообразные методы воспитания и обучения.
Сейчас подрядная организация занимается благоустройством прилегающей территории. Уже оборудованы пешеходные дорожки, игровая зона и парковка. Особое внимание уделяется качеству работ, чтобы объект был полностью готов к приему детей.
Прежде чем дошкольное учреждение введут в эксплуатацию, комиссия проверит устранение выявленных недочетов. Подрядчику предстоит довести все помещения и прилегающую территорию до соответствия установленным нормам.
«Этот детский сад станет центром развития для маленьких хабаровчан, здесь создаются комфортные и современные условия для воспитания детей», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.