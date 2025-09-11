Финансист раскрыл причину резкого падения рубля

В дальнейшем динамика курса будет во многом зависеть от решения Центробанка по ключевой ставке. Если регулятор снизит ее не более чем на 1—1,5 процентных пункта, курс доллара сохранится на уровне 85—88 рублей, а евро — 95—98 рублей. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами может быть возобновлена только при резком ослаблении рубля — если доллар приблизится к значениям января, когда курс достигал 102—105 рублей. Эксперт связывает текущее падение рубля с сезонными факторами: денежный поток от экспорта уменьшается, а интерес банков к валюте растет на фоне возможного снижения ключевой ставки, что делает валютные операции менее выгодными для спекулянтов.