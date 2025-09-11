Паром Владивосток-Сокчо возобновил перевозку пассажиров во вторник, 9 сентября. Путешествие в обе стороны по самому дешевому тарифу обойдется в 39 600 рублей на человека. Первые 60 туристов уже прибыли во Владивосток из Южной Кореи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Приморья.
Новый транспортно-туристический маршрут Сокчо-Владивосток открыла компания GNL Ferry. Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Вторник 16.00 — отправление из Сокчо, среда 14.00 — прибытие во Владивосток, четверг 14:00 — отправление из Владивостока.
Пассажиры могут выбрать каюту в одном из шести разных классов комфорта. Билет по тарифу Economy B — общий зал на 72 места — обойдется в 39 600 тысяч рублей в обе стороны, Economy А — каюта на 12 мест — 42 100 рублей, Second — шесть мест — 46 100 рублей, Buisness — четыре места — 50 300 рублей. Двухместные каюты с собственной ванной комнатой Junior Suite обойдутся в 159 500 рублей, а Suite — в 184 100 рублей.
Длительность рейса составит 21−22 часа. За один раз паром может перевезти 216 пассажиров и 350 машин. Со следующего года планируется увеличить его вместимость до 400 человек и возможности перевозить контейнеры.
Напомним, с 2000 по 2010, а также с 2013 по 2014 годы Сокчо и Приморье уже связывало пассажирское морское сообщение, однако паром приходил не во Владивосток, а в Зарубино. Оператором также являлась компания из Южной Кореи. В 2014 году маршрут был окончательно закрыт из-за вывода из эксплуатации пассажирского терминала на российской стороне.
Позже паром «Восточная жемчужина» стал выполнять рейсы на этом маршруте с октября 2023 года. Тогда на проект возлагали большие надежды. Однако рейсы были приостановлены в феврале из-за ремонта судна. Планировалось. что первый весенний рейс будет произведён в конце марта, однако судно так и не вышло на маршрут.
Заявка на получение соответствующей лицензии была подана в Министерство океанов и рыболовства Республики Корея в мае 2025 года, а паром, выставленный на аукцион, был выкуплен логистической компанией в феврале и сейчас проходит обслуживание в Китае.