Паром Владивосток-Сокчо возобновил перевозку пассажиров

Напомним, с 2000 по 2010, а также с 2013 по 2014 годы Сокчо и Приморье уже связывало пассажирское морское сообщение, однако паром приходил не во Владивосток, а в Зарубино. Оператором также являлась компания из Южной Кореи. В 2014 году маршрут был окончательно закрыт из-за вывода из эксплуатации пассажирского терминала на российской стороне.