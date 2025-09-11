На челябинских заправках подорожали все марки бензина

За последнюю неделю средние цены на один литр автомобильное топливо в Челябинской области выросли на 45 копеек, достигнув уровня в 59,28 рублей. Наиболее подорожавшим оказался бензин марки АИ-95, средняя цена за литр которого шагнула вверх сразу на 50 копеек. Теперь литр 95-го стоит 60,99 рублей. Не менее быстрыми темпами начала расти цена и на бензин самой ходовой марки — АИ-92. Рост составил 43 копейки, средняя цена 92-го на челябинских заправках достигла уровня в 55,59 рублей за один литр.