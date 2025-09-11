Ричмонд
У туристов из Китая будут популярны Байкал, Камчатка и Русский Север

Безвизовый режим для гостей из КНР повысит спрос на эти направления.

Источник: IrkutskMedia.ru

С 15 сентября в Китае на год вводится пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом 2 сентября сообщило МИД КНР. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ответит аналогичным образом на решение Китая. Безвизовый режим для китайских граждан повысит спрос на путешествия на Байкал, Камчатку, в Сибирь и Русский Север, пишет ИА IrkutskMedia.

По информации ТАСС, туристы из КНР чаще всего посещают Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Дальний Восток. Введение безвизового режима для граждан Китая позволит повысить популярность экзотических для них направлений, таких как Сибирь, Байкал, Русский Север и Камчатка.

В большей степени введение безвизового режима для китайских граждан повлияет на приграничные с Китаем регионы Дальнего Востока. Турпоток там, по оценкам экспертов, вырастет на 25−30%. За прошлый год в России побывали 1,1 млн путешественников из КНР, которые останавливались в гостиницах.

Ранее агентство сообщало, что в 4 млн рублей на семью из четырех человек обошелся самый дорогой тур на Байкал этим летом. Он стал самым затратным среди путевок по России.