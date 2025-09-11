У туристов из Китая будут популярны Байкал, Камчатка и Русский Север

С 15 сентября в Китае на год вводится пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Об этом 2 сентября сообщило МИД КНР. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ответит аналогичным образом на решение Китая. Безвизовый режим для китайских граждан повысит спрос на путешествия на Байкал, Камчатку, в Сибирь и Русский Север, пишет ИА IrkutskMedia.