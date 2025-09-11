Ричмонд
Илон Маск неожиданно потерял звание самого богатого человека мира

Сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон впервые поднялся на первую позицию в перечне наиболее состоятельных людей мира, обогнав бизнесмена Илона Маска. Соответствующие данные приводит Bloomberg.

Согласно обновленному индексу Bloomberg Billionaires Index, благосостояние Эллисона достигло отметки в $393 млрд, что превышает капитал Маска на $8 млрд ($385 млрд). Примечательно, что за последние 24 часа активы основателя Oracle стремительно увеличились на $101 млрд — это абсолютный рекорд за всю историю ведения данного подсчета.

Увеличение состояния предпринимателя обусловлено значительным ростом биржевых котировок Oracle — с июня по август акции технологической компании подорожали практически на 40%. Доход от облачных услуг повысился на 28%, составив $7,2 млрд, а совокупная выручка фирмы возросла на 12%, достигнув $14,9 млрд.

В то же время, акции Tesla с начала текущего года подешевели на 13%.

Согласно версии издания Forbes, первую строку в рейтинге миллиардеров продолжает удерживать Илон Маск, чье состояние оценивается свыше $400 млрд.

Ранее сообщалось, что компания OpenAI заключила с Oracle пятилетнюю сделку на приобретение вычислительных мощностей на общую сумму $300 млрд. Указывается, что это соглашение является одним из масштабнейших в сфере облачных вычислений.

Читайте также: У Маска появился конкурент в борьбе за звание самого богатого человека мира.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше