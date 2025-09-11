Илон Маск неожиданно потерял звание самого богатого человека мира

Сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон впервые поднялся на первую позицию в перечне наиболее состоятельных людей мира, обогнав бизнесмена Илона Маска. Соответствующие данные приводит Bloomberg.
Согласно обновленному индексу Bloomberg Billionaires Index, благосостояние Эллисона достигло отметки в $393 млрд, что превышает капитал Маска на $8 млрд ($385 млрд). Примечательно, что за последние 24 часа активы основателя Oracle стремительно увеличились на $101 млрд — это абсолютный рекорд за всю историю ведения данного подсчета.
Увеличение состояния предпринимателя обусловлено значительным ростом биржевых котировок Oracle — с июня по август акции технологической компании подорожали практически на 40%. Доход от облачных услуг повысился на 28%, составив $7,2 млрд, а совокупная выручка фирмы возросла на 12%, достигнув $14,9 млрд.
В то же время, акции Tesla с начала текущего года подешевели на 13%.
Согласно версии издания Forbes, первую строку в рейтинге миллиардеров продолжает удерживать Илон Маск, чье состояние оценивается свыше $400 млрд.
Ранее сообщалось, что компания OpenAI заключила с Oracle пятилетнюю сделку на приобретение вычислительных мощностей на общую сумму $300 млрд. Указывается, что это соглашение является одним из масштабнейших в сфере облачных вычислений.
