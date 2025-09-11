Илон Маск уступил лидерство в списке богатейших людей мира: кто занял первую строчку

Основной причиной роста состояния Эллисона стал стремительный рост акций Oracle. Их стоимость увеличилась на 45% за текущий год и достигла исторического максимума 9 сентября, а в среду бумаги подорожали ещё на 41%. Такой скачок произошёл после публикации отчёта компании за первый квартал 2026 финансового года (в США он длится с 1 октября по 30 сентября).