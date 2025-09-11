Илон Маск уступил лидерство в списке богатейших людей мира: кто занял первую строчку

Сооснователь компании Oracle Ларри Эллисон вышел на первое место в рейтинге миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Он опередил основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, который занимал первую строчку почти год. Состояние Эллисона оценивается в $393 миллиарда, в то время как капитал Маска составляет $385 миллиардов.
Резкий взлёт Эллисона в рейтинге обусловлен рекордным однодневным приростом его капитала, который составил $101 миллиард. Это самый большой прирост за всю историю ведения данного рейтинга. С июля 2025 года Эллисон уже занимал вторую строчку, обойдя Марка Цукерберга. В рейтинге Forbes Маск пока сохраняет лидерство с состоянием $437 миллиардов, тогда как капитал Эллисона это издание оценивает в $395 миллиардов.
Основной причиной роста состояния Эллисона стал стремительный рост акций Oracle. Их стоимость увеличилась на 45% за текущий год и достигла исторического максимума 9 сентября, а в среду бумаги подорожали ещё на 41%. Такой скачок произошёл после публикации отчёта компании за первый квартал 2026 финансового года (в США он длится с 1 октября по 30 сентября).
Успех Oracle связан с крупными инвестициями в облачную инфраструктуру на фоне развития искусственного интеллекта. Выручка компании от облачных технологий выросла на 28%, достигнув $7,2 миллиарда, а от облачной инфраструктуры — на 55%, до $3,3 миллиарда. Портфель обязательств Oracle увеличился на 359% благодаря крупным контрактам, включая сделку с разработчиком ChatGPT — OpenAI — по созданию центров обработки данных. Также компания участвует в проекте создания инфраструктуры для ИИ Stargate.
Ларри Эллисону 81 год. Он основал Oracle в 1977 году и покинул пост генерального директора в 2014 году после 37 лет руководства, оставаясь председателем совета директоров и техническим директором. Миллиардер владеет более чем 40% акций Oracle. Ему также принадлежит около 50% компании Paramount Skydance.
Прежде сообщалось, что Маск подал судебный иск против компаний Apple и OpenAI. Он обвинил их в создании монополии на рынке искусственного интеллекта. Бизнесмен возмутился интеграцией ChatGPT в смартфоны iPhone. По мнению Маска, подобными шагами Apple и OpenAI создают монополию, а также всячески блокируют конкуренцию.