Более 200 детей-сирот в Хабаровском крае получили жилье в 2025 году

Новости, Хабаровск. В Хабаровском крае продолжается активная работа по обеспечению жильем детей-сирот. С начала 2025 года собственное жилье уже получили 219 человек, что составляет более половины от планового показателя в 360 человек на год. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили в министерстве ЖКХ края, жилье предоставляется в различных формах: 15 человек получили квартиры из государственного жилищного фонда, 148 приобрели жилье с помощью целевых выплат из краевого бюджета, а 59 воспользовались «жилищными сертификатами». Особое внимание уделяется сиротам, проходящим военную службу по контракту: 26 человек уже заселились в новые квартиры благодаря специальной социальной выплате.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина вопрос был включен в «Атлас проблемных объектов», что позволило усилить контроль над его выполнением. В текущем году планируется приобрести и построить еще около 80 квартир, а также предоставить не менее 70 сертификатов.