Более 200 детей-сирот в Хабаровском крае получили жилье в 2025 году

Новости, Хабаровск. В Хабаровском крае продолжается активная работа по обеспечению жильем детей-сирот. С начала 2025 года собственное жилье уже получили 219 человек, что составляет более половины от планового показателя в 360 человек на год. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".