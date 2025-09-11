Стало известно о планах снизить максимальный возраст для пенсионной надбавки

В настоящее время право на 100-процентную прибавку к фиксированной выплате имеют граждане, достигшие 80-летнего возраста, а также инвалиды первой группы. Новая инициатива предусматривает введение дифференцированной системы: начиная с 70 лет пенсионерам будет назначаться надбавка в размере 100%, а с 80 лет либо при установлении инвалидности I группы — 200%.