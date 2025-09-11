Стало известно о планах снизить максимальный возраст для пенсионной надбавки

Группа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ разработала законопроект, предполагающий уменьшение возрастного порога для назначения увеличенной фиксированной части страховой пенсии с 80 до 70 лет. Как передает «Российская газета», документ в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в парламент.
Поправки планируется внести в действующее законодательство о страховых пенсиях. Также соответствующие изменения предполагается закрепить в нормативном акте, регулирующем государственное пенсионное обеспечение.
В настоящее время право на 100-процентную прибавку к фиксированной выплате имеют граждане, достигшие 80-летнего возраста, а также инвалиды первой группы. Новая инициатива предусматривает введение дифференцированной системы: начиная с 70 лет пенсионерам будет назначаться надбавка в размере 100%, а с 80 лет либо при установлении инвалидности I группы — 200%.
Как пояснил автор законопроекта, данная идея возникла после многочисленных обращений граждан. У многих людей уже в 70-летнем возрасте существенно возрастают расходы на медикаменты и необходимый уход, однако до действующей повышенной выплаты они зачастую просто не доживают.
Отмечается, что такое решение позволит представителям старшего поколения получать дополнительную поддержку именно в тот период жизни, когда она особенно необходима.
