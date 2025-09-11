В Новосибирске отремонтировали дорогу в аэропорт Толмачево

Дорогу, ведущую в аэропорт Толмачево, в границах города отремонтировали практически на всем протяжении. В настоящее время выполнены работы по фрезерованию дорожного полотна и уложено верхнее покрытие из асфальтобетона толщиной 6 сантиметров. Остается обустроить обочины и нанести разметку.
— Толмачевское шоссе — важная транспортная артерия города с очень интенсивным движением. В прошлом году по многочисленным просьбам жителей мы отремонтировали участок протяженностью чуть более километра, причем сделали это очень оперативно, выстроив процессы так, что все организационные мероприятия, на которые всегда уходило 3 месяца, прошли за 3 недели. В этом году законтрактовали еще 2,2 километра, практически до выезда из города. Подрядчик справился с поставленной задачей, объект практически готов. Остается сделать разметку, и Толмачевское шоссе будет готово для пропуска трафика, — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Напомним, в 2024 году полученная при проведении торгов на ремонт дорог экономия позволила внепланово отремонтировать 1,15 километра улицы Толмачевской.
По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Андрея Аникина, автомобилисты уже оценили качество ремонта.
— Люди жаловались — дорога была вся в ямах. А сегодня на Толмачевском шоссе созданы все условия для комфортного передвижения, — считает депутат.
Как подчеркнул Максим Кудрявцев, в Новосибирске действует жесткая система контроля ремонта дорог. На месте работает лаборатория, которая берет пробы, чтобы оценить качество уложенного асфальта.
По словам Максима Кудрявцева, в этом сезоне из 22 участков, ремонт которых выполняется по муниципальной программе, 19 объектов сдано, три находятся в высокой степени готовности. За счет дополнительно выделенных из областного бюджета 1,1 миллиарда рублей в план ремонта на 2025 год было включено еще 18 участков.
— За счет экономии на торгах мы законтрактовали дополнительно еще восемь объектов. Таким образом, по региональной программе мы ремонтируем 26 объектов общей протяженностью почти 29,5 километра. Больше половины объектов уже готово, — подчеркнул градоначальник.
Всего в этом году в Новосибирске ремонтируют 47,67 километра городских магистралей.