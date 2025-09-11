В Новосибирске отремонтировали дорогу в аэропорт Толмачево

— Толмачевское шоссе — важная транспортная артерия города с очень интенсивным движением. В прошлом году по многочисленным просьбам жителей мы отремонтировали участок протяженностью чуть более километра, причем сделали это очень оперативно, выстроив процессы так, что все организационные мероприятия, на которые всегда уходило 3 месяца, прошли за 3 недели. В этом году законтрактовали еще 2,2 километра, практически до выезда из города. Подрядчик справился с поставленной задачей, объект практически готов. Остается сделать разметку, и Толмачевское шоссе будет готово для пропуска трафика, — отметил мэр Максим Кудрявцев.