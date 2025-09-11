Ричмонд
Латиноамериканская страна рекордно нарастила поставки своего вина в Россию

Чилийские виноделы в январе-июне 2025 года увеличили поставки своей продукции в Россию до максимума за последние четыре года.

Чилийские виноделы в январе-июне 2025 года увеличили поставки своей продукции в Россию до максимума за последние четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Так, за первое полугодие Чили поставило в Россию вина на 12,2 млн долларов США. Это почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К слову, такое количество вина из южноамериканской страны стало максимальным с 2021 года, когда за шесть месяцев Чили поставило этого алкогольного напитка в Россию на 15 млн долларов. Однако в последующие два года поставки чилийского вина в РФ падали.

Отметим, что Чили входит в список крупнейших в мире производителей и экспортеров вина. В основном эта страна Южной Америки поставляет зарубежным партнерам вина из сортов каберне совиньон, мерло, шардоне, карменера и совиньон блан.

Читайте также: Алкогольная продукция Франции оказалась под угрозой из-за пошлин Трампа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

