К концу года в Хабаровске откроют новую дорогу на улице Героев Пассаров

Строительство дороги началось в 2024 году. На участке продолжается корректировка проектной документации, после чего будут установлены светофоры и нанесены разметка. Договоренность о проведении этих работ в течение двух недель достигнута с правительством Хабаровского края. Дополнительное финансирование выделят после выхода скорректированного проекта из государственной экспертизы.