К концу года в Хабаровске откроют новую дорогу на улице Героев Пассаров

В Хабаровске близится к завершению строительство новой дороги длиной более 3 километров на улице Героев Пассаров. Работы ведутся в рамках национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и должны улучшить транспортную доступность микрорайона «Вершины», сообщили в пресс-службе городской администрации.
Строительство дороги началось в 2024 году. На участке продолжается корректировка проектной документации, после чего будут установлены светофоры и нанесены разметка. Договоренность о проведении этих работ в течение двух недель достигнута с правительством Хабаровского края. Дополнительное финансирование выделят после выхода скорректированного проекта из государственной экспертизы.
Сложнее обстоят дела в переулке Брянском. Здесь строится дорога, соединяющая улицы Совхозную и Воронежскую. Подрядчики столкнулись с необходимостью переноса инженерных сетей, включая хозяйственно-бытовую канализацию и теплотрассу, снабжающую значительную часть города.
Несмотря на трудности, работы продолжаются. Проектно-сметная документация находится на корректировке в госэкспертизе, подрядчику поставлена задача максимально ускорить строительство до наступления холодов. Часть трассы уже заасфальтирована, движение для большегрузного транспорта временно ограничено.
«Мы выходим на завершающий этап на улице Героев Пассаров. Все работы идут по плану, и к концу года участок будет готов для движения», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.