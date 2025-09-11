Ричмонд
ВВП Казахстана за 8 месяцев вырос на 6,5%

АСТАНА, 11 сен — Sputnik. Валовой внутренний продукт Казахстана за восемь месяцев 2025 года вырос на 6,5%, сообщили в Бюро национальной статистики.

Источник: Пресс-служба акима Карагандинской области

ВВП стран СНГ вырос на 5,3% с начала года.

Промышленность, по их данным, увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.

Основные драйверы обрабатывающей промышленности:

  • машиностроение (+15,1%),
  • производство продуктов питания (+10,1%),
  • нефтепереработка (+7,6%),
  • химическая промышленность (+7,5%),
  • металлургия (+1,1%).

В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%

говорится в сообщении

При этом наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%) и Восточно-Казахстанской областях, добавили статистики.

В строительстве рост производства составил 18,1%. Объем услуг в сфере транспорта и складирования увеличился на 21,5%. Рост в сельском хозяйстве составил 3,4%.