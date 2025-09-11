ВВП Казахстана за 8 месяцев вырос на 6,5%

ВВП стран СНГ вырос на 5,3% с начала года.
Промышленность, по их данным, увеличилась на 7,6%. Отмечается ускорение темпов роста в обрабатывающем секторе, где рост составил 6,5% к аналогичному периоду 2024 года.
Основные драйверы обрабатывающей промышленности:
- машиностроение (+15,1%),
- производство продуктов питания (+10,1%),
- нефтепереработка (+7,6%),
- химическая промышленность (+7,5%),
- металлургия (+1,1%).
В торговле зафиксировано увеличение на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли составляет 66,6%
При этом наибольшие темпы роста зафиксированы в Шымкенте (+21,3%) и Восточно-Казахстанской областях, добавили статистики.
В строительстве рост производства составил 18,1%. Объем услуг в сфере транспорта и складирования увеличился на 21,5%. Рост в сельском хозяйстве составил 3,4%.