В Екатеринбурге закрылась сеть автосервисов «Мир масел»

Федеральная сеть автоцентров «Мир масел» прекратила работу в Екатеринбурге. Соответствующее уведомление компания разместила на своем официальном сайте.
— Мы вынуждены закрыть все станции обслуживания в Екатеринбурге. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — обратилась организация к клиентам.
В уральской столице работали семь филиалов компании. Автосервисы располагались на улицах Амундсена, Вилонова, Старых Большевиков, Шефской, Селькоровской и Дружининской.
При этом компания, работающая с 2010 года, продолжает деятельность в других городах. Ее автоцентры остаются открытыми в Челябинске, Уфе и Самаре.