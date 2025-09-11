Ричмонд
В Екатеринбурге закрылась сеть автосервисов «Мир масел»

«Мир масел» закрыл все свои станции обслуживания в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная сеть автоцентров «Мир масел» прекратила работу в Екатеринбурге. Соответствующее уведомление компания разместила на своем официальном сайте.

— Мы вынуждены закрыть все станции обслуживания в Екатеринбурге. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — обратилась организация к клиентам.

В уральской столице работали семь филиалов компании. Автосервисы располагались на улицах Амундсена, Вилонова, Старых Большевиков, Шефской, Селькоровской и Дружининской.

При этом компания, работающая с 2010 года, продолжает деятельность в других городах. Ее автоцентры остаются открытыми в Челябинске, Уфе и Самаре.