Более 7 млрд рублей принесли IT-компании Новосибирской области в бюджет

В Новосибирской области IT-сектор, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, показывает уверенный рост. В консолидированный бюджет компании сектора уже уплатили более 7 млрд рублей налогов. Об этом пишет ТАСС.
— Мы за первое полугодие 2025 года отмечаем рост выручки IT-компаний и рост уплаченных налогов. Рост выручки и налоговых поступлений составляет примерно от 20 до 30 процентов по сравнению с прошлым годом, — поделился министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.
Всего в Новосибирской области насчитывается почти три тысячи IT-компаний, в данном секторе работают около 30 тысяч человек.