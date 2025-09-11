Более 7 млрд рублей принесли IT-компании Новосибирской области в бюджет

— Мы за первое полугодие 2025 года отмечаем рост выручки IT-компаний и рост уплаченных налогов. Рост выручки и налоговых поступлений составляет примерно от 20 до 30 процентов по сравнению с прошлым годом, — поделился министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.