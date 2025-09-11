Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 7 млрд рублей принесли IT-компании Новосибирской области в бюджет

Рост налоговых поступлений от компаний IT-сектора составил до 30 процентов за первую половину 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области IT-сектор, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, показывает уверенный рост. В консолидированный бюджет компании сектора уже уплатили более 7 млрд рублей налогов. Об этом пишет ТАСС.

— Мы за первое полугодие 2025 года отмечаем рост выручки IT-компаний и рост уплаченных налогов. Рост выручки и налоговых поступлений составляет примерно от 20 до 30 процентов по сравнению с прошлым годом, — поделился министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

Всего в Новосибирской области насчитывается почти три тысячи IT-компаний, в данном секторе работают около 30 тысяч человек.