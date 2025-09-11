В Соликамске объявили о старте отопительного сезона

На сегодняшний день все 11 котельных в округе полностью готовы к работе. Теплоноситель уже подают в школы, детские сады, больницы и другие соцобъекты. В жилые дома отопление начнут подавать после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет не выше +8 градусов.