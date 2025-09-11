В Соликамске объявили о старте отопительного сезона

В Соликамске начали подавать тепло в объекты социальной сферы — отопительный сезон 2025−2026 официально стартовал.
За лето в Соликамском округе завершили все подготовительные работы. Впервые в городе МУП «Теплоэнерго» реализовало инвестиционную программу, за счет которой удалось провести масштабное обновление теплосетей. Общий объем вложений составил более 128 миллионов рублей — средства поступили из местного и краевого бюджетов, а также из собственных ресурсов предприятия.
В рамках подготовки: отремонтировали и заменили более 3,2 км магистральных и внутриквартальных труб; уложили 400 метров бетонных лотков для защиты трубопроводов; обновили запорную арматуру и провели работы в ряде котельных.
На сегодняшний день все 11 котельных в округе полностью готовы к работе. Теплоноситель уже подают в школы, детские сады, больницы и другие соцобъекты. В жилые дома отопление начнут подавать после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет не выше +8 градусов.