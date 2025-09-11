Повышение пенсий с 1 октября: кого коснется в Татарстане

За каждого иждивенца пенсионеру полагается прибавка в размере одной трети фиксированной выплаты, которая составляет 8 907,7 рубля. Доплата назначается максимум за трёх членов семьи. Оформить её можно сразу при назначении пенсии либо позже — если иждивенцы появились уже после выхода на пенсию. В таком случае необходимо обратиться в Социальный фонд.