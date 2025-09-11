Трассы к местам отдыха и 50 мостов: в Приморье определили фронт дорожных работ на 2026 год

В Приморье обсудили планы дорожных работ на 2026 год. Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства региона Кирилла Хижинского. В мероприятии приняли участие руководители дорожных подрядных организаций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Центральной темой обсуждения стала организация работ в летний туристический сезон. Зампред предложил выстраивать графики так, чтобы до 1 июня завершить все ремонты на дорогах, ведущих к местам отдыха. В случае задержек работы должны вестись в ночное время — с 1 июня по 1 июля — во избежание пробок и перегрузки транспортной инфраструктуры.
Хижинский также подчеркнул необходимость ранней подготовки к строительному сезону — начиная с зимы. Это позволит не только раньше завершить контракты (до 1 сентября), но и сократить логистические издержки. Эффективнее формировать запасы инертных материалов вблизи объектов ремонта — это снизит нагрузку на дороги в жаркое время года. Руководство региона рассматривает возможность включения авансового финансирования во все государственные контракты на дорожные работы, чтобы поддержать подрядчиков и ускорить реализацию проектов.
Особое внимание на совещании уделили состоянию мостов. В 2026 году планируется восстановить не менее 50 аварийных мостов с использованием сборных металлоконструкций. Это позволит ускорить ремонтные процессы и повысить безопасность транспортного сообщения.
Также поднимались кадровые вопросы. Представители отрасли выразили обеспокоенность дефицитом специалистов.
«Необходимо заняться подготовкой кадров рабочих специальностей — это механизаторы. Необходимо рассмотреть возможность дополнительного образования для студентов смежных профессий, чтобы обучение занимало до полугода», — отметил зампред..
Участники встречи отметили значимость подобных совещаний, подчеркнув, что открытый диалог с представителями власти способствует более эффективному решению насущных проблем отрасли.