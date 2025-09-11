Трассы к местам отдыха и 50 мостов: в Приморье определили фронт дорожных работ на 2026 год

Хижинский также подчеркнул необходимость ранней подготовки к строительному сезону — начиная с зимы. Это позволит не только раньше завершить контракты (до 1 сентября), но и сократить логистические издержки. Эффективнее формировать запасы инертных материалов вблизи объектов ремонта — это снизит нагрузку на дороги в жаркое время года. Руководство региона рассматривает возможность включения авансового финансирования во все государственные контракты на дорожные работы, чтобы поддержать подрядчиков и ускорить реализацию проектов.