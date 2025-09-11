Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 538,29 тенге, продажа — 540,32 тенге;
— евро: покупка — 628,86 тенге, продажа — 632,93 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,22 — 6,38 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 537,09 тенге, продают по 541,96 тенге;
— евро: покупка — 627,88 тенге, продажа — 635,93 тенге;
— рубль: покупка — 6,25 тенге, продажа — 6,45 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 537,44 тенге, продают по 540,44 тенге;
— евро: покупка — 626,42 тенге, продажа — 631,25 тенге;
— рубль: покупка — 6,27 тенге, продажа — 6,41 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 538,2 тенге, 1 евро — 629,64 тенге, 1 рубль — 6,34 тенге.