В Узбекистане планируют разрешить оплату стейблкоинами: что это значит и зачем это нужно?

Однако у этой технологии есть и обратная сторона. В Узбекистане пока отсутствует четкая правовая база для таких расчетов. Операции со стейблкоинами не регулируются традиционными банковскими законами, и в случае спора пользователь рискует остаться без защиты. Кроме того, работа с криптокошельками требует определённых знаний: если потерять доступ к своему кошельку, вернуть средства будет невозможно. Иногда случаются технические сбои или кратковременные отклонения курса, что тоже может создавать дополнительные риски.