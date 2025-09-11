В Узбекистане планируют разрешить оплату стейблкоинами: что это значит и зачем это нужно?

Что это такое?
Стейблкоины — это особый вид криптовалюты, курс которой привязан к реальным активам, чаще всего к доллару США или евро. Самые популярные стейблкоины — USDT (Tether), USDC, DAI и др. В отличие от биткоина или эфира, цена которых может меняться очень быстро, стоимость стейблкоинов практически не колеблется и всегда близка к стоимости выбранного базового актива (например, 1 USDT = 1 доллар).
Стейблкоин работает по тому же принципу, что CBDC (цифровая валюта центральных банков), но между ними есть очень существенные отличия. Эмитентами стейблкоинов являются частные компании. Стейблкоины не зависят от банков, а CBDC контролируются центральными банками.
Одно из главных преимуществ стейблкоинов — их стабильность и надёжность. Они защищают пользователя от резких скачков курса, которые характерны для обычных криптовалют, и позволяют сохранять покупательную способность, даже если национальная валюта подвержена инфляции. Особенно актуально это для предпринимателей, фрилансеров и айти-специалистов, которые часто работают с зарубежными заказчиками. Благодаря стейблкоинам можно получать оплату за свои услуги быстро и без лишних формальностей.
Как это работает?
Пользователь открывает криптокошелёк, покупает или получает стейблкоины и может оплачивать ими товары или услуги у тех, кто их принимает. Для перевода не нужны банки, комиссии минимальные, а платежи проходят почти мгновенно, независимо от того, в какой стране находится продавец или покупатель.
Однако у этой технологии есть и обратная сторона. В Узбекистане пока отсутствует четкая правовая база для таких расчетов. Операции со стейблкоинами не регулируются традиционными банковскими законами, и в случае спора пользователь рискует остаться без защиты. Кроме того, работа с криптокошельками требует определённых знаний: если потерять доступ к своему кошельку, вернуть средства будет невозможно. Иногда случаются технические сбои или кратковременные отклонения курса, что тоже может создавать дополнительные риски.
Тем не менее, запуск пилотных проектов по приёму стейблкоинов в Узбекистане может дать сильный толчок развитию современных финансовых технологий и сделать жизнь пользователей более удобной и гибкой. Всё будет зависеть от того, как именно власти урегулируют этот процесс и какие механизмы защиты будут предложены для пользователей. Если эксперимент окажется успешным, в стране может появиться по-настоящему современная и конкурентоспособная система онлайн-платежей.