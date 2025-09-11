В Омской области подорожал газ для автомобилей

По данным ведомства, за последний месяц лета цены на популярные марки бензина в Омске подешевели на одну копейку в сравнении с июлем. Литр топлива АИ-92 стоил в среднем 55,06 рубля, литр АИ-95 обходился в 59,87 рубля. Бензин марок АИ-98 и АИ-100 остался по прежней цене — 76,6 рубля за литр, стоимость дизельного топлива также не изменилась — литр отпускался в среднем по 70,9 рубля.