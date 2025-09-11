В Омской области подорожал газ для автомобилей

Омскстат представил данные об изменении цен на автомобильное топливо по итогам августа 2025 года.
По данным ведомства, за последний месяц лета цены на популярные марки бензина в Омске подешевели на одну копейку в сравнении с июлем. Литр топлива АИ-92 стоил в среднем 55,06 рубля, литр АИ-95 обходился в 59,87 рубля. Бензин марок АИ-98 и АИ-100 остался по прежней цене — 76,6 рубля за литр, стоимость дизельного топлива также не изменилась — литр отпускался в среднем по 70,9 рубля.
На фоне других видов топлива заметно подорожал газ для автомобилей. По данным Омскстата, на конец августа газовое моторное топливо обходилось омичам в среднем по 20,93 рубля за литр, что на 33 копейки дороже, чем в июле.