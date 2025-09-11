В Волгограде цены на огурцы упали до 116 рублей

В группе овощей заметнее всего упали цены на морковь. Эти овощи подешевели на 8% (36,3 рубля за кг). Цены на картофель также снизились почти на 5% (34,2 рубля). Статистическое ведомство зафиксировало снижение цен на огурцы, которые дорожали последние недели. Средняя стоимость огурцов сейчас составляет 116 рубля за кг — они подешевели на 2,9%.