Новое Положение о Нацбанке утвердил Токаев

Национальный банк Казахстана является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы, осуществляющим валютное регулирование и валютный контроль, статистическую деятельность, а также в пределах своей компетенции государственное регулирование, контроль и надзор за финансовым рынком, финансовыми организациями и иными лицами и в области финансового законодательства РК.