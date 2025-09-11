Музей и смотровая площадка. Как должен измениться остров Молокова

В Красноярске начались работы по глобальному благоустройству острова Молокова. Для большинства красноярцев он — лишь удобная точка для просмотра салютов да полузаброшенная территория в самом сердце города. Мало кто помнит, что когда-то здесь ковалась история полярной авиации. К 400-летию Красноярска власти решили вернуть острову жизнь, выделив на первый этап благоустройства 200 млн рублей.
Рассказываем, как изменится это знаковое место.
Тишина с видом на историю.
Сегодняшний остров Молокова — находка для тех, кто ищет уединения. По утрам здесь можно встретить лишь редких бегунов да рыбаков, замерших с удочками у Енисея.
Проходя до конца набережной, упираешься в стадион водно-моторного спорта, построенного в 2019 году. Рядом с ним есть гранитный знак с обещанием: «Здесь будет музей освоения Севера». И эта надпись — ключ к великому прошлому острова.
Авиабаза для исследователей Севера.
Остров Молокова когда-то назывался Телячьим. В 1930-ых годах началось активное освоение Севера. Самолетам, которые перевозили исследователей, нужна была собственная авиабаза. Ее решили построить на острове Телячьем, поскольку Абаканская протока прекрасно подходила для гидросамолётов, а зимой ее приспособили для взлёта и посадки на лыжном шасси. Соответственно, появился здесь и гидропорт.
В 1934 году в Красноярске открылись самолето- и моторемонтные мастерские, которые готовили самолёты к эксплуатации в северном климате. В том же году остров Телячий переименовали в честь Василия Молокова, получившего звание Героя Советского Союза за спасение экипажа затонувшего парохода «Челюскин».
В 1935 году мастерские перенесли на остров и реорганизовали. Мастерские превратились в Красноярский авиаремонтный завод (КАРЗ). На протяжении следующих пяти лет он был единственным в СССР, где стандартные машины подготавливали к условиям Крайнего Севера. В самолетах утепляли кабины, внедряли в них устройства для аэрофотосъемки и ориентации над льдинами. Каждый советский самолет перед полетом в Арктику проходил через руки красноярских мастеров.
Во времена Великой Отечественной войны на остров Молокова эвакуировали авиазавод № 477 и лётно-испытательная станция Г. М. Бериева. В 1942 году на острове организовали Центральную авиаремонтную базу.
Закат славы начался после строительства Коммунального моста — гидросамолеты больше не могли садиться на воду. В 1974 году завод переехал в Советский район Красноярска, а остров начал приходить в запустение. Сейчас заброшенные постройки используются для игры в пейнтбол, а в здании гидропорта разместился спортивный клуб.
200 миллионов на благоустройство.
Долгие годы остров Молокова оставался невостребованным. Ситуацию немного исправило обустройство пляжного комплекса с лежаками, детской и волейбольной площадкой, павильонами для проката спортивного инвентаря. Эти работы завершили в 2023 году. На них потратили 160 млн рублей.
В июне 2025 года туристский информационный центр Красноярского края (ТИЦ) объявил торги на первый этап благоустройства территории общей площадью 50 га. Начальная цена контракта составила 208,6 миллиона рублей.
Аукцион выиграла компания «Промстройинвест». Согласно документам контракта, на первом этапе подрядчик должен будет установить фонари, обустроить беговые и вело-дорожки, музейную аллею с брусчаткой, оформить газоны, установить лавки скамейки. Мусор на территории и старые фонарные столбы должны убрать. Работы должны закончить к 1 сентября 2026 года.
Благоустраивать остров Молокова будут по проекту мастерской А-2, гендиректором которой является Почетный архитектор России Борис Шаталов. Согласно ему, на территории должен появиться музей освоения Севера и полярной авиации — тот самый, что обещан на памятном знаке РГО. Также здесь разместится павильон с легендарным самолетом «Дуглас», который 70 лет пролежал в таймырской тундре. Сейчас он находится на реконструкции, ее должны завершить к 2026 году.
На мысу острова, где находится здание гидропорта, должен появиться визит-центр со смотровой площадкой — оттуда отлично видно правый и левый берега города, а также на остров Татышева.
На юго-восточной стороне острова расположится «музей на воде», отражающий разнообразие гидроавиации и флота. Рядом с ним предполагается место для гостиницы и ресторана с панорамными окнами.
Весь остров опояшет кольцевой маршрут, проложенный по уже существующим «народным» тропам. Он свяжет все ключевые точки и позволит красноярцам заново открыть для себя это уникальное место.
Из заброшенного промышленного уголка остров Молокова должен превратиться в современное общественное пространство. Если амбициозные планы реализуют, Красноярск получит не просто еще один парк, а место, где его героическое прошлое встретится с ярким будущим.