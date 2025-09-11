Музей и смотровая площадка. Как должен измениться остров Молокова

В 1935 году мастерские перенесли на остров и реорганизовали. Мастерские превратились в Красноярский авиаремонтный завод (КАРЗ). На протяжении следующих пяти лет он был единственным в СССР, где стандартные машины подготавливали к условиям Крайнего Севера. В самолетах утепляли кабины, внедряли в них устройства для аэрофотосъемки и ориентации над льдинами. Каждый советский самолет перед полетом в Арктику проходил через руки красноярских мастеров.