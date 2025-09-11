Узбекистан и Пакистан договорились создать совместную сеть туроператоров

Такая договоренность достигнута в ходе Первого виртуального туристического форума на тему «Углубление B2B-связей между Узбекистаном и Пакистаном для развития взаимного туризма», объединившего послов, глав профильных ведомств и представителей более 50 туркомпаний двух стран.
Речь шла о туристическом потенциале Узбекистана, условиях, созданных для иностранных туристов, возможностях, предоставляемых инвесторам. В 2024 году республику посетили более 10 млн иностранных туристов, что свидетельствует о росте ее влияния на международном туристическом рынке.
Руководитель Пакистанской корпорации по развитию туризма Афтаб ур Рехман Рана отметил, что отношения в сфере туризма между Пакистаном и Узбекистаном выходят на новый уровень. Он указал, что налаживание прямых рейсов Uzbekistan Airways в Исламабад и Лахор открыло широкие перспективы для двустороннего сотрудничества и призвал представителей частного сектора эффективно использовать имеющиеся возможности и реализовывать совместные инициативы.
По словам Посла Узбекистана в Исламабаде Алишера Тухтаева, масштабные реформы в республике, упрощение визового режима и расширение географии авиасообщения придают дополнительный импульс сотрудничеству двух стран в сфере туризма. Он подчеркнул необходимость разработки совместных программ в части паломнического туризма в Самарканде, Бухаре, Хиве и других городах.
В рамках форума состоялись презентации туристического потенциала двух стран, а туристические компании обсудили возможности взаимного сотрудничества. В завершение встречи была достигнута договоренность о создании «Узбекско-пакистанской сети туроператоров» и проведении ряда совместных онлайн-встреч.