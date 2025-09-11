Узбекистан и Пакистан договорились создать совместную сеть туроператоров

Руководитель Пакистанской корпорации по развитию туризма Афтаб ур Рехман Рана отметил, что отношения в сфере туризма между Пакистаном и Узбекистаном выходят на новый уровень. Он указал, что налаживание прямых рейсов Uzbekistan Airways в Исламабад и Лахор открыло широкие перспективы для двустороннего сотрудничества и призвал представителей частного сектора эффективно использовать имеющиеся возможности и реализовывать совместные инициативы.