Стоимость обучения в автошколах России за год выросла на 20%

При этом средний ценник на обучение в автошколе в 2024 году был на 14% выше, чем в 2023-м. По итогам исследования, дороже всего получать права сейчас в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах (в среднем от 60 тыс. до 65 тыс. рублей), а дешевле — в Приволжском и Северо-Кавказском (от 16 тыс. до 24 тыс. рублей).