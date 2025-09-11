В Челябинске сформируют реестр интеграторов промышленной роботизации

Урал демонстрирует взрывной рост интереса к роботизации производственных процессов, охватывающей многие секторы экономики. Челябинская область сегодня входит в десятку отечественных лидеров по динамике внедрения робототехнических решений, но прогнозируется и дальнейшее ускорение на этом направлении, когда выпуск новых передовых моделей манипуляторов вырастет. Задачу, которую сегодня ставят в регионе, аналитики считают весьма амбициозной — за пятилетие восьмикратно увеличить использование умных машин. И в этом деле одну из ключевых ролей отводят созданному «Центру промышленной роботизации», миссию которого определяют так: он нужен, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных компаний.
Доказано, что перевод реального сектора на роботизированные рельсы укрепляет технологический суверенитет. Поэтому руководство страны рассчитывает, что к 2030 году Россия войдет в топ-25 государств-лидеров в сфере роботизации. Пока этот список замыкает Португалия, где на 10 тысяч работающих приходится 96 роботов. В России до недавнего времени было лишь 19 единиц. Значит, необходим ощутимый рывок вперед. По экспертным оценкам, чтобы достичь заявленной цели, следует довести показатель до 145 с учетом мировой динамики применения машин-помощников. То есть необходимо разработать, изготовить и внедрить около 85 тысяч промышленных роботов, и эта задача требует перенастройки многих управленческих и технологических механизмов.
Обсуждая нюансы грядущей роботизации на прошлогоднем Русском экономическом форуме в Челябинске, замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Александр Львов подчеркнул необходимость полного цикла господдержки этого процесса, ускорение которого возможно с помощью новых институтов. К ним относятся и центры развития роботизации, способные стать средним звеном между производителями машин и теми, кто их внедряет.
Как ни странно, распространение манипуляторов пока тормозит менталитет работодателей, готовых искать людей в условиях жесткой конкуренции за кадры, но не заменять их умными механизмами. Председатель комитета по защите конкуренции Госдумы Валерий Гартунг, впрочем, не видит в этом ничего из ряда вон выходящего: большинство предприятий, нуждающихся в автоматизации, давно работают на рынке. Чтобы поменять производственные схемы, переставить станки, а зачастую и демонтировать под ними фундаменты, нужны серьезные затраты, причем во время исполнения действующих контрактов, которые необходимо выполнить в срок. Лишь очевидная эффективность использования новых машин, по его мнению, убедит тех, кто еще колеблется, выбирая путь развития.
Роботы действительно способны на многое, только без интеллектуальной настройки это кусок металла, как, к примеру, компьютер без программного обеспечения. Поэтому задача недавно созданного властями на Южном Урале «Центра промышленной роботизации» — взять на карандаш всех интеграторов, чтобы промышленники смогли получить четкую ориентировку на этом рынке и начать сотрудничество с ними. Правительство создает необходимые стимулы, субсидируя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развивая практику льготных займов для производителей. Однако крайне важна и организационная составляющая. Поэтому одним из первых шагов областного «Центра промышленной роботизации» стало проведение круглого стола интеграторов, в котором участвовали ведущие профильные компании не только Южного Урала, но и других территорий. Получился своеобразный смотр сил с расстановкой акцентов в будущих стратегиях.
— Наша задача — помочь предприятиям в кратчайшие сроки получить максимальный эффект от внедрения роботизированных решений. Поэтому мы создаем в регионе среду максимального благоприятствования всем процессам, связанным с роботизацией. Одним из инструментов этой среды является Реестр интеграторов, который служит надежным навигатором для предприятий, выбирающих решения по роботизации, и эффективной площадкой для интеграторов, желающих продемонстрировать свой опыт, — уточняет генеральный директор Центра Вячеслав Зырянов.
Реестр, за подготовку которого взялись в области, призван выполнить двойную функцию. С одной стороны, это информационная платформа, предоставляющая потенциальным заказчикам структурированную информацию о состоянии рынка для осознанного выбора партнера, с которым предстоит внедрять на промплощадке роботизированные ячейки или целые поточные линии. С другой — система добровольной аттестации, дающая интеграторам и производителям умных машин возможность подтвердить высокий профессиональный уровень, повышая тем самым и доверие к подобным проектам.
Первые интеграторы, отмечают в Центре, уже прошли регистрацию, получив специальные сертификаты о включении в реестр. Вскоре, как ожидается, количество «взятых на карандаш» структур увеличится.
На базе реестра, в свою очередь, планируется запустить так называемый маркетплейс проектов. Другими словами, покупатели услуг (а это предприятия, прошедшие аудит Центра) смогут с помощью сервиса размещать технические задания на объекты роботизации. Эти сведения станут доступны интеграторам, вошедшим в реестр, которые смогут подготовить технические решения и коммерческие предложения. По сути, это аналог уже привычных ресурсов для закупок товаров и услуг, упор делается на техническую часть и участие только проверенных исполнителей.
Таким образом, на интеграторов будет сориентирован поток «теплых» заказов, а предприятия-заказчики «уловят» встречный поток в виде качественно подготовленных технических решений. Пока этот сервис обкатывают в Челябинской области — он функционирует в тестовом режиме, но уже в следующем году через него должны пройти более 300 проектов. В результате создаваемую на Южном Урале методологию и наработки рассчитывают масштабировать на всю отрасль.