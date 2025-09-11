В Челябинске сформируют реестр интеграторов промышленной роботизации

Как ни странно, распространение манипуляторов пока тормозит менталитет работодателей, готовых искать людей в условиях жесткой конкуренции за кадры, но не заменять их умными механизмами. Председатель комитета по защите конкуренции Госдумы Валерий Гартунг, впрочем, не видит в этом ничего из ряда вон выходящего: большинство предприятий, нуждающихся в автоматизации, давно работают на рынке. Чтобы поменять производственные схемы, переставить станки, а зачастую и демонтировать под ними фундаменты, нужны серьезные затраты, причем во время исполнения действующих контрактов, которые необходимо выполнить в срок. Лишь очевидная эффективность использования новых машин, по его мнению, убедит тех, кто еще колеблется, выбирая путь развития.