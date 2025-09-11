В Беларуси скорректированы квоты на производство алкогольной продукции в 2025 году

Документом постановлено изложить в новой редакции приложение к постановлению Совета Министров от 5 декабря 2024 года № 910 «Об установлении квот на производство в 2025 году алкогольной и иной спиртосодержащей продукции».
В постановлении прописаны квоты на производство в 2025 году алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, дезинфицирующих средств, антисептических лекарственных и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, предназначенных для реализации на территории Беларуси.
Так, согласно внесенным изменениям, производство водки и ликеро-водочных изделий установлено в объеме 10,255 млн декалитров, вин фруктово-ягодных натуральных — 4,4017 млн декалитров, плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии — 2,1293 млн декалитров.
Квоты на советское шампанское и другие игристые вина установлены в объеме 2,244 млн декалитров, на виноградные вина — 3,840 млн декалитров, на коньяк — 1,073 млн декалитров, на бренди — 236 тыс. декалитров, на виски — 423,5 тыс. декалитров, на ром — 34,5 тыс. декалитров.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.