В Беларуси скорректированы квоты на производство алкогольной продукции в 2025 году

Квоты на советское шампанское и другие игристые вина установлены в объеме 2,244 млн декалитров, на виноградные вина — 3,840 млн декалитров, на коньяк — 1,073 млн декалитров, на бренди — 236 тыс. декалитров, на виски — 423,5 тыс. декалитров, на ром — 34,5 тыс. декалитров.