Компактный локатор БПЛА из Хабаровска станет первым в России

В Хабаровском крае создан проект персонального акустического локатора БПЛА. Инновация получила грант в размере 10 млн рублей от ВЭБ.РФ и признана победителем суперфинала программы «ТехноВосток 2030», — сообщает телеграм-канал Минэкономразвития Хабаровского края.
Разработанное устройство способно обнаруживать беспилотники на расстоянии от 50 до 700 метров и точно определять направление их подлета. Локатор компактен, крепится на шлем и не имеет аналогов в России.
На средства гранта будет выпущена опытная партия приборов для тестирования. Срок реализации проекта составит около полугода с момента получения финансирования.
Региональный центр инжиниринга помогает предприятиям края осваивать новые технологии и отмечен как один из наиболее компетентных центров страны.