Из Омска резко подешевел проезд на Черное море

Омские статистики проанализировали динамику цен в Омске в августе 2025 года и пришли к выводу, что средний уровень цен и тарифов в сфере услуг снизился на 1,8%. При этом значительнее всего подешевел проезд в железнодорожном транспорте — в среднем на 21,2%.