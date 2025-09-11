Из Омска резко подешевел проезд на Черное море

Омские статистики проанализировали динамику цен в Омске в августе 2025 года и пришли к выводу, что средний уровень цен и тарифов в сфере услуг снизился на 1,8%. При этом значительнее всего подешевел проезд в железнодорожном транспорте — в среднем на 21,2%.
В частности, проезд в плацкарте поездов дальнего следования стал дешевле на 27,8%; поездки на Черноморское побережье России подешевели на 27,3%, что, по мнению автора, можно назвать резким снижением цены, в страны Закавказья — на 18,4%.
При этом поездки на популярные жаркие курорты стали для омичей дороже. Поездка на отдых в Турцию выросла в цене на 11,5%, в ОАЭ — на 8,5%, в Египет — на 6,7%.