В Самаре провалились торги на кредиты мэрии

В Самаре прошли торги на предоставление мэрии кредитными организациями возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности на финансирование дефицита бюджета. На них не заявилось ни одной компании. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика искал департамент финансов городской администрации. Конкурс проходил с 29 августа по 8 сентября. Всего было пять лотов: четыре — на 500 миллионов рублей, один — на 172 миллиона рублей. Мэрия хотела взять кредиты на срок 365 календарных дней, начиная с 5 ноября 2025 года.
Итоги закупок подвели 10 сентября. По окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие. То есть никто не решил выделить кредит мэрии Самары.