Беларусь планирует взять у Китая кредит на закупку медоборудования

Привлечь в 2025—2026 годах льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 474,1 миллионов китайских юаней (почти 60,5 миллионов долларов) на 20 лет.
В документе отмечается, что кредитные средства будут направлены на реализацию проекта «Оснащение организаций здравоохранения Республики Беларусь медицинским оборудованием».
Также Совмин Беларуси одобрил проект соответствующего кредитного соглашения в качестве основы для дальнейших переговоров, проводить которые уполномочен белорусский Минфин. Кроме того, финансовое ведомство уполномочено подписать его, если сторонами будут достигнуты договоренности в пределах одобренного проекта.
В июле этого года было опубликовано правительственное соглашение, согласно которому Китай в 2025—2028 годах выдаст Беларуси льготный кредит почти на 30,7 миллионов на реализацию инвестиционного проекта в индустриальном парка «Великий камень».
Ранее китайская сторона также выделяла республике льготный кредит на 19,55 млн долларов в 2021—2024 годах. Этот займ также предоставлял Экспортно-импортный банк Китая, средства предназначались на реализацию инвестпроекта по реконструкции подстанции «Столбцы».