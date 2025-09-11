ЦБ режет ставку: к чему готовиться россиянам в преддверии заседания

Экономисты ожидают очередного снижения ключевой ставки.
Центральный Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке 12 сентября. Экономисты сходятся во мнении, что на этом заседании ставка будет снижена. О прогнозах экономистов и о том, что делать вкладчикам — в материале URA.RU.
Какая ключевая ставка действует в России сейчас.
Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 18% годовых. Это один из самых высоких уровней за последние годы, он был установлен ещё в июле и удерживается по сей день.
Чего экономисты ждут от заседания Центробанка.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что на заседании 12 сентября ЦБ примет решение снизить ставку. Чаще всего прогнозируется снижение сразу на 200 базисных пунктов, то есть до уровня 16%. Однако некоторые эксперты допускают более осторожный шаг — снижение до 16,5% или 17%, если ЦБ решит действовать плавнее.
«Если регулятор сочтёт, что инфляция сокращается недостаточно быстро, он может опустить ставку и на консервативные 100 базисных пунктов. Однако основной вариант всё же предполагает решительные действия», — отметил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря, его слова передает издание Life. Он считает, что Банк России планирует еще как минимум одно снижение до конца года, что превышает сроки оценочного прогноза самого ЦБ.
Как изменятся вклады.
Банки уже начали постепенно снижать процентные ставки по вкладам в преддверии заседания. Это значит, что новые депозиты будут открываться на менее выгодных условиях по сравнению с летом, когда ставки достигали пиковых значений. Для вкладчиков это сигнал: выгоднее открыть вклад сейчас, чем ждать решений ЦБ, так как доходность продолжит уменьшаться.
Как изменятся ипотеки.
Снижение ключевой ставки в теории должно привести к удешевлению новых ипотечных кредитов. Банки смогут предлагать более низкие ставки, поскольку их собственные издержки на заимствования станут дешевле. Однако нужно учитывать, что по уже действующим договорам с фиксированной ставкой условия не изменятся, а снижение по новым продуктам может быть не таким быстрым и глубоким.
Как изменятся кредиты.
На потребительские и бизнес-кредиты снижение ставки также окажет давление в сторону удешевления. Однако банки не всегда оперативно передают снижение ключевой ставки клиентам, так как учитывают риски невозврата и уровень конкуренции на рынке.