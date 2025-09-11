ЦБ режет ставку: к чему готовиться россиянам в преддверии заседания

Снижение ключевой ставки в теории должно привести к удешевлению новых ипотечных кредитов. Банки смогут предлагать более низкие ставки, поскольку их собственные издержки на заимствования станут дешевле. Однако нужно учитывать, что по уже действующим договорам с фиксированной ставкой условия не изменятся, а снижение по новым продуктам может быть не таким быстрым и глубоким.