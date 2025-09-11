Ричмонд
В Самаре дублер на Московском шоссе построят за 630,9 млн рублей

В Самаре подвели итоги поиска подрядчика для строительства дублера.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре провели торги по поиску подрядной организации. Компания должна будет построить дублер на одной из главных дорог областной столицы. Данные указали на портале «Госзакупки».

Согласно данным заявки, строительство объекта оценили в 630,9 миллионов рублей. В начале сентября заказчику удалось определить подрядную организацию, которая проведет необходимые работы от улицы Ташкентской до Северного переулка. Новый дублер появится на Московском шоссе.

На торги подал заявку только один участник. Сроки строительства нового дорожного объекта — до начала ноября следующего года.