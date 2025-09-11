ЖДМ заявляет о сокращении задолженностей по зарплатам работникам

Если в июле задержки составляли 7−8 месяцев, то в августе они сократились до четырех месяцев. Сотрудники получили две зарплаты в течение одного месяца, а в пяти крупных филиалах — даже три, общая сумма перечислений составила 129 миллионов леев. По плану, до конца сентября зарплата за май 2025 года будет выплачена в полном объеме.
По словам премьер-министра Дорина Речана, этого удалось добиться благодаря смене руководства ЖДМ и проведении ряда изменений в деятельности предприятия. Так, ЖДМ сообщает о значительном сокращении штата работников с 5900 до 3700 человек, что позволило сократить фонд оплаты труда с 43 до 35 миллионов леев в месяц.
Значительно сократилась историческая задолженность перед госбюджетом и поставщиками: только стратегическим партнерам было перечислено 334 миллиона леев, что позволило сократить задолженность по топливу с 7−8 миллионов до одного миллиона леев.
Также компания реализовала новую для себя модель ведения бизнеса, основанную не на транзите грузов, а больше на внутреннем рынке.
При этом объем перевозок зерна увеличился с 20% до примерно 80%. Параллельно с этим ремонт критически важных участков железной дороги позволил увеличить среднюю скорость движения с 15 км/ч до 40 км/ч.
Напомним, железнодорожники Молдовы с начала этого года начали проводить акции протеста, требуя погашения долгов по зарплате. В итоге правительство обещало выделить из государственного резерва 250 тонн дизельного топлива для ЖДМ, что, по замыслу кабмина, позволит предприятию продолжать свою деятельность, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы. Решение о выделении предприятию обещанного дизтоплива кабмин одобрил только в конце августа.
По итогам работы в июле директор ЖДМ Сергей Котельник заявил о том, что задолженность компании по зарплате перед работниками превышает 150 миллионов леев.