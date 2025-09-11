Огурцы, орехи и апельсины подорожали в Новосибирской области

В Новосибирской области в августе по сравнению с июлем подорожал ряд продуктов. Например, цена на свежие огурцы поднялась на 17 процентов, на орехи — на 3 процента, на апельсины — на 2,6 процента, на замороженные овощи — на 2,5 процента, а свежую зелень — на 1,3 процента. Об этом сообщили в Новосибирскстате.