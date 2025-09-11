Огурцы, орехи и апельсины подорожали в Новосибирской области

В Новосибирской области в августе по сравнению с июлем подорожал ряд продуктов. Например, цена на свежие огурцы поднялась на 17 процентов, на орехи — на 3 процента, на апельсины — на 2,6 процента, на замороженные овощи — на 2,5 процента, а свежую зелень — на 1,3 процента. Об этом сообщили в Новосибирскстате.
Вместе с этим цены на столовую свеклу снизились на 37,5 процента, морковь — 34,9 процента, репчатый лук — 32,4 процента, белокочанную капусту — 32,1 процента, картофель — 29,8 процента, свежие помидоры — 19 процентов.
— В группе молока и молочной продукции подорожали сливки питьевые — на 1,9 процента, йогурт — 1,1 процента, молоко сгущенное с сахаром — 0,5 процента. Снизились цены на на молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5−3,2 процента жирности — на 2,3 процента, кисломолочные продукты — 2,2 процента, молоко для детей — 2,1 процента, детский творожок — 1,6 процента, сырки творожные, глазированные шоколадом — 1,4 процента, — добавили в Новосибирскстате.
Среди других продуктов, которые сильнее всего подорожали за месяц, можно отметить рыбу живую и охлажденную (+10,5 процента), филе рыбное (+8,7 процента), колбасу вареную (+7,9 процента), печень говяжью и свиную (+7,1 процента), майонез (+5,3 процента), свинину бескостную (+5 процента).
А сильнее всего подешевели: жевательная резинка (-8,8 процента), вермишель (-8,1 процента), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (-4,9 процента), рис шлифованный (-4,5 процента), сыры плавленые (-4,2 процента), чай черный байховый (-3,7 процента), колбаса сырокопченая (-3,7 процента), куры охлажденные и мороженые (-3,4 процента).