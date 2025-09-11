Ричмонд
Элитное жилье в Москве дорожает быстрее золота

На фоне завершения льготной ипотеки столичный рынок новостроек медленно, но верно продолжает «остывать».

На фоне завершения льготной ипотеки столичный рынок новостроек медленно, но верно продолжает «остывать». Исключение составляет элитный сегмент: последние 12 месяцев из-за растущего спроса средние ценники здесь подскочили на 21%. Высокобюджетное жилье в Москве дорожает с опережением инфляции и по темпам роста обогнало инвестиции в золото.

По данным аналитиков компании «Метриум», квадратный метр за прошедший год (август 2025 к августу 2024) стал дороже во всех сегментах первичного рынка «старой» Москвы. Массовые новостройки за этот период выросли в цене на 11% (до 365,6 тыс. руб. за кв. м), проекты бизнес-класса — на 6% (до 499,3 тыс. руб. за кв. м), премиум-класса — на 12% (до 791,8 тыс. руб. за кв. м), элитного сегмента — на 21% (до 2,4 млн руб. за кв. м). Впрочем, только высокобюджетное жилье дорожает с опережением инфляции. В остальных случаях коррекция вверх в лучшем случае нивелирует ее темпы.

«На протяжении двух лет элитное жилье дорожает быстрее остального рынка», — отметила «МК» директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова. С ее слов, цены активно растут как в новых, так и в ранее стартовавших высокобюджетных новостройках. Это связано с тем, что элитный рынок демонстрирует наиболее серьезную устойчивость к внешним обстоятельствам. По инвестиционной привлекательности элитные девелоперские проекты опередили золото и другие драгоценные металлы. Особенно высоко ценятся комплексы с гостиничным сервисом, позволяющие экономить главный ресурс — время. К примеру, в делюкс-комплексе на ул. Большая Татарская возле станции метро «Новокузнецкая» резидентам будет круглосуточно доступен широкий спектр услуг, охватывающий практически все сферы жизни.

По мнению девелопера, элитная недвижимость дорожает и из-за постоянной эволюции качества продукта. Застройщики используют все более дорогие натуральные материалы, привлекают именитых дизайнеров, внедряют инновационные цифровые системы.

В течение августа 2025 года цены на первичном рынке Москвы преимущественно стагнировали. Наиболее значительный рост отмечен в массовых новостройках — на 2%. Комплексы бизнес-класса подорожали на 1%, премиум-класса — стали дешевле на 1%, цены на элитное жилье остались почти неизменными, подсчитали в «Метриум».

«Предложение в массовом сегменте сейчас стремительно сокращается, новые проекты практически не стартуют», — сообщил «МК» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов. На этом фоне, по его мнению, возник дефицит доступных квартир, что стимулирует рост цен. Также сейчас наблюдается повышенный интерес к семейной ипотеке. Это особенно отразилось на темпах продаж и ценах в проектах комфорт+ с большим числом просторных планировок. «В то же время девелоперы, несмотря на постепенное сокращение ключевой ставки и снижение объема экспозиции, все еще сохраняют в арсенале скидочные акции и гибкие рассрочки», — заключил специалист.