Элитное жилье в Москве дорожает быстрее золота

По данным аналитиков компании «Метриум», квадратный метр за прошедший год (август 2025 к августу 2024) стал дороже во всех сегментах первичного рынка «старой» Москвы. Массовые новостройки за этот период выросли в цене на 11% (до 365,6 тыс. руб. за кв. м), проекты бизнес-класса — на 6% (до 499,3 тыс. руб. за кв. м), премиум-класса — на 12% (до 791,8 тыс. руб. за кв. м), элитного сегмента — на 21% (до 2,4 млн руб. за кв. м). Впрочем, только высокобюджетное жилье дорожает с опережением инфляции. В остальных случаях коррекция вверх в лучшем случае нивелирует ее темпы.