Россиянам подсказали признаки скорого выхода из строя печки в автомобиле

Автомобильный эксперт Иван Половников в беседе с «Российской газетой» объяснил, как по первым симптомам распознать скорую поломку отопителя салона в машине.
Как заметил собеседник издания, первое, что могут заметить автовладельцы при включении отопителя, — это посторонние звуки при работающем вентиляторе, такие как скрипы, стуки, скрежет и писк. Эксперт обратил внимание на то, что нетипичные звуки чаще всего свидетельствуют о том, что подшипники мотора вентилятора изношены и могут в любой момент заклинить.
Еще одним «тревожным звоночком» Половников назвал ухудшение температуры обдува и снижение теплоотдачи системы обогрева салона. Собеседник издания предупредил, что такая проблема может говорить об ухудшении свойств антифриза или забитом радиаторе отопителя салона. Если воздух горячий, но на максимальной скорости водитель получает минимальный поток — это также симптом поломки, и чаще всего виноват забитый летней пылью салонный фильтр, продолжил эксперт.
Кроме того, по словам Половникова, если даже при включении печки сохраняется запотевание лобового стекла в районе обдува, то это сигнал неполадки, чаще всего свидетельствующий о том, что антифриз вытекает из патрубков теплообменников салонного отопителя и, испаряясь, оставляет конденсат на внутренней стороне лобового стекла.
При первом включении печки эксперт рекомендует не только оценить температуру и качество нагрева салона, но и попробовать переключить направление обдува, испытав разные режимы и скорости, и если обнаружится, что переключение не происходит, не стоит откладывать визит в сервис. Собеседник издания предупредил, что это может говорить о выходе из строя актуатора сервопривода заслонок или поломке в электрической части климат-контроля. Половников добавил, что также может выйти из строя непосредственно блок управления печкой.
