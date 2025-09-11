Россиянам подсказали признаки скорого выхода из строя печки в автомобиле

При первом включении печки эксперт рекомендует не только оценить температуру и качество нагрева салона, но и попробовать переключить направление обдува, испытав разные режимы и скорости, и если обнаружится, что переключение не происходит, не стоит откладывать визит в сервис. Собеседник издания предупредил, что это может говорить о выходе из строя актуатора сервопривода заслонок или поломке в электрической части климат-контроля. Половников добавил, что также может выйти из строя непосредственно блок управления печкой.