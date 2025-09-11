Ричмонд
В Казахстане начали использовать Starlink в геологоразведке

В отечественной геологоразведке начали использовать Starlink для обеспечения связи в труднодоступных районах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпромышленности и строительства.

Источник: Министерство промышленности и строительства

Терминалы Starlink установлены на буровых установках и на территории полевых лагерей.

Внедрение высокоскоростного канала обеспечило передачу больших геологических и геофизических данных в режиме реального времени. Кроме того, позволяет интеграцию IoT-сенсоров для контроля параметров бурения и состояния техники, а также поддержку персонала без необходимости выезда на участок и повысить безопасность труда.

Дополнительно идет видеопоток с участка в диспетчерский центр геологического кластера в г. Жезказган.

Интеграция спутниковых терминалов Starlink обеспечивает непрерывность геологических информационных потоков, повышает скорость геологоразведки, а также эффективность управления и является неотъемлемой частью единой цифровой экосистемы геологоразведки.