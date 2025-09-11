В Казахстане начали использовать Starlink в геологоразведке

Внедрение высокоскоростного канала обеспечило передачу больших геологических и геофизических данных в режиме реального времени. Кроме того, позволяет интеграцию IoT-сенсоров для контроля параметров бурения и состояния техники, а также поддержку персонала без необходимости выезда на участок и повысить безопасность труда.