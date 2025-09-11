Совмин принял изменения по алкоголю в Беларуси

Правительство Беларуси изменило квоты на производство алкогольной продукции в 2025 году. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 490 от 10 сентября 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В частности, документом устанавливаются квоты на производство в 2025 году алкоголя и иной спиртосодержащей продукции. Это затронет и непищевой этиловый спирт, дезинфицирующие средства, антисептические лекарственные и ветеринарные средства, которые относятся к непищевой спиртосодержащей продукции, предназначенной для реализации в Беларуси и будут произведены.
В итоге после корректировки квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий составят 10,255 миллиона декалитров, фруково-ягодных вин — 4,4017 миллиона декалитров, крепленых плодовых вин — 2,1293 миллиона декалитров.
На советское шампанское и другие игристые вина дали квоты в объеме 2,244 миллиона декалитров, на виноградные вина — 3,840 миллиона декалитров, на коньяк — 1,073 миллиона декалитров, на бренди — 236 тысяч декалитров, на виски — 423,5 тысячи декалитров, на ром — 34,5 тысячи декалитров.
Постановление вступило в силу.
Тем временем Россельхознадзор не разрешил ввезти в Беларусь крупную партию российских дынь.
Также опасный уксус нашли в Беларуси.
А еще клавиатура и компьютерная мышь популярного бренда попали под запрет в Беларуси.