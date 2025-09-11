Совмин принял изменения по алкоголю в Беларуси

В частности, документом устанавливаются квоты на производство в 2025 году алкоголя и иной спиртосодержащей продукции. Это затронет и непищевой этиловый спирт, дезинфицирующие средства, антисептические лекарственные и ветеринарные средства, которые относятся к непищевой спиртосодержащей продукции, предназначенной для реализации в Беларуси и будут произведены.