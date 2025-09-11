Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске продолжают ремонтировать Димитровсий мост

Дорогу планируют открыть к зиме.

Источник: пресс-служба дорожного департамента Новосибирска

На Димитровском мосту ведется поточный ремонт крайней правой полосы с правого на левый берег реки Обь. Подрядчик выполняет работы по устройству арматуры и опалубки, укладке гидроизоляции, бетонированию и ремонту перильного ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного департамента Новосибирска.

В рамках проекта также будет обновлено мостовое полотно, заменены элементы тротуаров и проезжей части, отремонтированы деформационные швы и восстановлено ограждение. Контроль за работами ведут МКУ «Гормост» и ООО «Трасса плюс».

Димитровский мост — ключевой элемент транспортной инфраструктуры города, и ремонт важен для безопасности и разгрузки движения.