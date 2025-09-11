В Новосибирске продолжают ремонтировать Димитровсий мост

На Димитровском мосту ведется поточный ремонт крайней правой полосы с правого на левый берег реки Обь. Подрядчик выполняет работы по устройству арматуры и опалубки, укладке гидроизоляции, бетонированию и ремонту перильного ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного департамента Новосибирска.