Беларусь хочет получить кредит Китая на 60 миллионов долларов на медоборудование

Правительство уполномочило Минфин не только на проведение переговоров по кредиту, но и на внесение необходимых изменений, которые не имеют принципиального характера. Минфин также уполномочен на подписание кредитного соглашения, когда будет достигнута договоренность в пределах одобренного проекта.