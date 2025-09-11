Беларусь хочет получить кредит Китая на 60 миллионов долларов на медоборудование

Власти Беларуси планируют получить у Китая кредит на закупку медицинского оборудования в организации здравоохранения. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 489 от 9 сентября 2025-го), которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.
В документе сказано, что в 2025 — 2026 годах Беларусь привлечет льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая на сумму в 474,1 миллиона китайских юаней (свыше 60 миллионов долларов в эквиваленте. — Ред.).
Уточняется, что Беларусь намерена получить льготный кредит на 20 лет. За счет этих средств будет реализован проект по оснащению организаций здравоохранения страны медицинским оборудованием.
Основой для проведения переговоров по данному вопросу станет проект кредитного соглашения между правительством Беларуси в лице Минфина и Экспортно-импортным банком Китая. Данный проект одобрен постановлением Совмина.
Правительство уполномочило Минфин не только на проведение переговоров по кредиту, но и на внесение необходимых изменений, которые не имеют принципиального характера. Минфин также уполномочен на подписание кредитного соглашения, когда будет достигнута договоренность в пределах одобренного проекта.
Постановление вступило в силу.
