Под Омском приставы опечатали пансионат, в котором выявили множество нарушений

Деятельность частного пансионата в посёлке Дачный Омского района временно приостановлена из-за серьёзных нарушений, угрожающих жизни и здоровью постояльцев. По решению суда здание опечатано, а жильцы были временно расселены по родственникам.
Проверка, проведённая прокуратурой, выявила многочисленные нарушения санитарных, противопожарных и медицинских требований. В пансионате не работала система пожарной безопасности, отсутствовали москитные сетки, спальни не были оснащены необходимой мебелью, а лекарства выдавались бесконтрольно. Кроме того, в изоляторе не хватало необходимого оборудования, а стены и окна были поражены грибком.
«Площадка накопления отходов не огорожена, отсутствуют шлюз с умывальником, моечные ванны, дезинфекционный банк, шкаф и стол в комнате изолятора, повреждены стеновые покрытия», — сообщили в пресс-службе УФССП.
Суд признал, что все выявленные нарушения создают прямую угрозу для жизни и здоровья пожилых людей и инвалидов. Деятельность организаций, включая ООО «Здравница Алтая», ООО «Здоровье», ООО «Едоша» и индивидуального предпринимателя, временно приостановлена.
Судебные приставы проверили исполнение решения и зафиксировали прекращение работы. Контроль за неэксплуатацией пансионата будет продолжен.