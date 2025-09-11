Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Омском приставы опечатали пансионат, в котором выявили множество нарушений

В здании выявили множество нарушений.

Источник: пресс-служба УФССП по региону

Деятельность частного пансионата в посёлке Дачный Омского района временно приостановлена из-за серьёзных нарушений, угрожающих жизни и здоровью постояльцев. По решению суда здание опечатано, а жильцы были временно расселены по родственникам.

Проверка, проведённая прокуратурой, выявила многочисленные нарушения санитарных, противопожарных и медицинских требований. В пансионате не работала система пожарной безопасности, отсутствовали москитные сетки, спальни не были оснащены необходимой мебелью, а лекарства выдавались бесконтрольно. Кроме того, в изоляторе не хватало необходимого оборудования, а стены и окна были поражены грибком.

«Площадка накопления отходов не огорожена, отсутствуют шлюз с умывальником, моечные ванны, дезинфекционный банк, шкаф и стол в комнате изолятора, повреждены стеновые покрытия», — сообщили в пресс-службе УФССП.

Суд признал, что все выявленные нарушения создают прямую угрозу для жизни и здоровья пожилых людей и инвалидов. Деятельность организаций, включая ООО «Здравница Алтая», ООО «Здоровье», ООО «Едоша» и индивидуального предпринимателя, временно приостановлена.

Судебные приставы проверили исполнение решения и зафиксировали прекращение работы. Контроль за неэксплуатацией пансионата будет продолжен.