Под Омском приставы опечатали пансионат, в котором выявили множество нарушений

Проверка, проведённая прокуратурой, выявила многочисленные нарушения санитарных, противопожарных и медицинских требований. В пансионате не работала система пожарной безопасности, отсутствовали москитные сетки, спальни не были оснащены необходимой мебелью, а лекарства выдавались бесконтрольно. Кроме того, в изоляторе не хватало необходимого оборудования, а стены и окна были поражены грибком.