В Таганроге отреставрировали историческую пятиэтажку

Этот объект является ярким примером сталинского неоклассицизма.

В Таганроге завершилась реставрация пятиэтажного жилого здания, расположенного на Октябрьской площади, улица Фрунзе, 3. Об этом сообщается на странице в соцсети музея «Градостроительство и быт Таганрога».

Как отметили в учреждении, этот объект — яркий пример сталинского неоклассицизма, которые имеет богатую историю.

Дом возвели в 1940 году специально для инженеров-специалистов завода «Красный котельщик». Участок земли, на котором расположено здание, ранее принадлежал отцу Фаины Раневской.

Во времена Великой Отечественной войны дом серьёзно пострадал от авиационных бомбардировок и артобстрелов. После восстановления в послевоенное время он стал частью архитектурного ансамбля, состоящего из пяти зданий, построенных в 1950-х годах.

Ранее сообщалось, что театр имени Чехова в Таганроге готовится к реконструкции.