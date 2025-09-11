Ричмонд
Аэропорт «Платов» за два года простоя получил 5,4 млрд рублей субсидий

За два года, закрытый для полетов международный аэропорт «Платов» получил 5,38 млрд руб. поддержки из федерального бюджета.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные Росавиации.

Федеральные субсидии перечислялись с 2022 по 2024 год, в том числе для сохранения штатной численности персонала. Еще один транш воздушная гавань получит в этом году.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля 2022 г. Кроме «Платова» запрет распространился еще на 10 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты. Ограничения были введены в целях безопасности, их продлевают регулярно.