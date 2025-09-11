В Омске строительство школы в «Серебряном береге» снова приостановлено

Строительство этого долгостроя началось почти три года назад. Изначально строительством школы занималась компания ООО «Капитал Развитие», однако она сорвала сроки, что привело к расторжению контракта. Новый подрядчик — ООО «Русстрой» — приступил к работам в июне 2024 года. Предполагается, что школа будет готова к запуску в начале следующего года, когда получит лицензию и будет установлено необходимое оборудование.