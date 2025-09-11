В Омске строительство школы в «Серебряном береге» снова приостановлено

Читатель портала Om1 Омск сообщил редакции, что строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» снова приостановлено. По его словам, на строительной площадке уже несколько недель работает только охранник, а сам процесс возведения объекта остановился. Омичи обеспокоены заморозкой проекта, который ждали с нетерпением.
Пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева пояснила ситуацию, заявив, что на текущий момент объект находится на завершающей стадии. Работы ведутся субподрядными организациями, и на площадке остаются только специалисты, занимающиеся финальной отделкой и благоустройством. Завершение строительства школы планируется в этом году.
Строительство этого долгостроя началось почти три года назад. Изначально строительством школы занималась компания ООО «Капитал Развитие», однако она сорвала сроки, что привело к расторжению контракта. Новый подрядчик — ООО «Русстрой» — приступил к работам в июне 2024 года. Предполагается, что школа будет готова к запуску в начале следующего года, когда получит лицензию и будет установлено необходимое оборудование.
Депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина в августе в своём телеграм-канале сообщала, что в школе уже проводятся работы по благоустройству участка и внутренней отделке школы. Согласно последней информации, фактический объём выполненных работ составляет около 90%.
Школа рассчитана на 1 100 учеников и будет оснащена современными инженерными и IT-классами, курсами по робототехнике, 3D-моделированию и управлению квадрокоптерами. Все эти элементы являются частью регионального проекта «Территория опережающего развития инженерного образования».