Экономист рассказал, в чем причина нестабильности рубля в сентябре

Курс доллара впервые с конца марта преодолел отметку в 83 рубля, а на зарубежных биржах он уже добрался до 87. Евро подскочил выше 98 рублей — это максимум с февраля. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, главная причина нынешней нестабильности — слабый рост российской экономики. Такое мнение он озвучил в беседе с 360.ru.