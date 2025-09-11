Экономист рассказал, в чем причина нестабильности рубля в сентябре

Курс доллара впервые с конца марта преодолел отметку в 83 рубля, а на зарубежных биржах он уже добрался до 87. Евро подскочил выше 98 рублей — это максимум с февраля. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, главная причина нынешней нестабильности — слабый рост российской экономики. Такое мнение он озвучил в беседе с 360.ru.
Он отметил, что темпы рост ВВП России составляют около 1,5%.
«При этом инфляция держится на высоком уровне — примерно 8%, а бытовая инфляция ещё выше. В таких условиях рассчитывать на стабильный рубль невозможно», — отметил эксперт.
По мнению аналитика, временные меры вроде продажи валютной выручки или конъюнктурные подвижки во внешней торговле не оказывают решающего влияния. Беляев подчеркнул, что все эти факторы никак не связаны с фундаментальными причинами.
Эксперт считает, что рубль будет и дальше терять позиции к доллару и евро, которые сохраняют статус более устойчивых валют. По сути, речь идёт о долгосрочном тренде, который вряд ли изменится без серьёзных структурных преобразований в экономике.
