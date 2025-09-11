Стало известно о резком подорожании обучения в российских автошколах

Согласно информации, опубликованной в профильном издании со ссылкой на сведения Росстата, средняя цена за курс вождения в российских автошколах в течение первых семи месяцев 2025 года увеличилась на 20,2 процента в сравнении с аналогичным промежутком времени годом ранее.
К июлю 2025-го средняя стоимость освоения искусства управления легковым автомобилем достигла отметки в 44 153 рубля. Обобщенный показатель по стране за январь-июль указанного года был зафиксирован на уровне 42 879 рублей, тогда как в предшествующем 2024-м за те же месяцы будущим водителям приходилось платить лишь 35 682 рубля.
Наиболее высокая ценовая планка за услуги автошкол установилась в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, где расценки варьируются от 60 до 65 тысяч. Наименее затратным является обучение в Приволжском и Северо-Кавказском округах, обходясь жителям в сумму от 16 до 24 тысяч рублей.
В столице средний чек за курс составляет 46,7 тысячи рублей, в Московской области — 43,8 тысячи. Для Санкт-Петербурга характерна более высокая стоимость — 55,8 тысячи рублей.
Параллельно с подорожанием в крупных городских агломерациях фиксируется и сокращение числа действующих автошкол, что существенно сужает выбор для потенциальных курсантов.
В сложившихся условиях среди граждан страны возросла популярность частных инструкторов. С начала текущего года, по информации специализированной платформы, интерес к их услугам повысился на 14 процентов.
