Стало известно о резком подорожании обучения в российских автошколах

К июлю 2025-го средняя стоимость освоения искусства управления легковым автомобилем достигла отметки в 44 153 рубля. Обобщенный показатель по стране за январь-июль указанного года был зафиксирован на уровне 42 879 рублей, тогда как в предшествующем 2024-м за те же месяцы будущим водителям приходилось платить лишь 35 682 рубля.