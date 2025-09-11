Школу на 1550 мест в Иркутске строят с опережением графика

Строительство общеобразовательной школы на 1550 мест в Иркутске идет с опережением графика. Работы на объекте по улице Ярославского выполнены на 86,37%. На стройплощадке ежедневно задействовано 180 специалистов и шесть единиц техники, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
В помещениях ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем — вентиляции и электроснабжения. В спортивной зоне устанавливают покрытия залов и чашу бассейна. В хореографическом зале укладывают специальные полы. Параллельно идет установка лифтового и технологического оборудования.
Также монтируются подвесные потолки, светильники, двери и сантехника. Ведется благоустройство территории, озеленение и установка малых архитектурных форм.
«Срок сдачи школы по контракту — 12 декабря 2025 года, однако, учитывая темп работ, объект будет введен в эксплуатацию раньше. Напомню, что зимой этого года в областном центре досрочно сдали новый детский сад в микрорайоне Нижняя Лисиха. Особое внимание уделяем многофункциональности — здесь будут работать спортивные секции, творческие студии, театральные и музыкальные классы. Важно, что образовательное пространство будет нести и воспитательную функцию: в дизайне мы используем образы, связанные с 80-летием Победы, чтобы каждый ученик понимал ценность мира и знал историю своей страны», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.