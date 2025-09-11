Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу на 1550 мест в Иркутске строят с опережением графика

Готовность объекта на улице Ярославского составляет 86,37%

Источник: мэрия Иркутска

Строительство общеобразовательной школы на 1550 мест в Иркутске идет с опережением графика. Работы на объекте по улице Ярославского выполнены на 86,37%. На стройплощадке ежедневно задействовано 180 специалистов и шесть единиц техники, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В помещениях ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем — вентиляции и электроснабжения. В спортивной зоне устанавливают покрытия залов и чашу бассейна. В хореографическом зале укладывают специальные полы. Параллельно идет установка лифтового и технологического оборудования.

Также монтируются подвесные потолки, светильники, двери и сантехника. Ведется благоустройство территории, озеленение и установка малых архитектурных форм.

«Срок сдачи школы по контракту — 12 декабря 2025 года, однако, учитывая темп работ, объект будет введен в эксплуатацию раньше. Напомню, что зимой этого года в областном центре досрочно сдали новый детский сад в микрорайоне Нижняя Лисиха. Особое внимание уделяем многофункциональности — здесь будут работать спортивные секции, творческие студии, театральные и музыкальные классы. Важно, что образовательное пространство будет нести и воспитательную функцию: в дизайне мы используем образы, связанные с 80-летием Победы, чтобы каждый ученик понимал ценность мира и знал историю своей страны», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.